Os detalhes chocantes do crime em que mãe matou filha por perder tablet

Shemene Cato, uma mulher de 48 anos, dos Estados Unidos, foi detida recentemente acusada de matar a filha, Shalom Guifarro, de 13 anos, após a adolescente e a irmã perderem um equipamento tablet. O caso repercutiu internacionalmente.

Segundo detalha o portal Metro Puerto Rico, a mãe da adolescente é acusada de agressão, homicídio involuntário, assassinato e outros crimes, após agredir por mais de duas horas as filhas de 9 e 13 anos, com o cabo de uma extensão, resultando na morte de uma delas. [Continua depois do destaque e publicação de tweet].

Durante os ataques da mãe, Guifarro, a adolescente de 13 anos, tentou se esconder debaixo da cama, mas acabou sendo atingida pelo móvel. À corte americana, David Ingle, que é promotor público, reforçou que o objeto caiu na cabeça de Shalom.

O relatório final apresentado na justiça acrescentou que: “Conforme detalhado na queixa, um médico do escritório do legista determinou que Shalom sofreu vários ferimentos de impacto contundente na cabeça e no corpo, resultando em hemorragia interna que acabou causando sua morte”.

Por fim, ao que se sabe até o momento, a progenitora seguirá detida. Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso.

