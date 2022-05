Madrinha é dispensada de casamento por estar grávida

Uma mulher ficou completamente decepcionada após perder o posto de madrinha no casamento de sua melhor amiga. Segundo ela, a noiva afirmou que sua gravidez a impediu de “participar adequadamente” e de “levar seu papel a sério”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem realizada no Reddit.

Em seu texto ela conta que ajudou a noiva ao longo de todo planejamento do casamento. “Viajo a trabalho e recusei diversas oportunidades para estar por perto dela e ajudá-la ao longo dos últimos meses. Eu acabei passando 3 meses sem emprego por conta disso. Literalmente reorganizei minha carreira para estar por perto”.

“Fiquei chocada ao receber uma mensagem comunicando que eu não seria mais uma das madrinhas porque disse que não poderia comparecer ao chá de panelas por conta do meu emprego. Ela também acha que eu não ‘me comuniquei’ o bastante embora eu pergunte a ela sempre se precisa de algo ou se posso fazer algo”, conta a mulher.

Ela decidiu priorizar a família

Segundo o relato, a mulher também não poderia estar presente em um dos jantares “pré-casamento” por conta do valor do restaurante escolhido pela amiga. Ela e o marido estão em contenção de gastos enquanto esperam a chegada de um bebê.

Após algum tempo e depois de ler alguns comentários, a mulher decidiu atualizar sua publicação e contou ter enviado um texto contando para a amiga como está se sentindo. Depois de 8 horas ela ainda não teve uma resposta.

“Enviei um texto para ela alguns dias depois da minha publicação. Eu descrevi tudo o que fiz por ela e disse que me senti desrespeitada por sua decisão. Terminei a mensagem dizendo que ainda quero que ela aproveite seu dia e que não quero que ela sofra com drama”.

“Ela disse que sentiu que eu estava mais preocupada com minha vida pessoal do que com o casamento dela. Devolvi meu vestido de madrinha e me sinto em paz com a decisão. Eu não vou ao casamento”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu certo: “Ela estava apenas te usando, a bloqueie e viva sua vida feliz e sem ela”, comentou um seguidor.