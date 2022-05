Influenciadora #bodypositive: “Não é preciso perder peso para ganhar o respeito dos outros”

Parece que os tempos de “corpos perfeitos” nas redes sociais estão cada vez mais perto do fim. Atualmente, muitos influenciadores que divulgam mensagens positivas sobre autoestima são cada vez mais populares. Usando a hashtag #bodypositive, os donos de perfis buscam espalhar mais amor e menos ódio nas redes sociais.

Uma das últimas foi Rosie Breen, uma influencer que tenta passar mensagens positivas para seus mais de 88 mil seguidores no Instagram.

Em uma de suas últimas postagens ela postou uma imagem dela usando calcinha e sem edição, com a mensagem “você é digna de amor”.

“Aqueles que te amam vão te mostrar, não importa como você se pareça. Você merece amor por simplesmente ser você”, escreveu a influenciadora.

Visivelmente, Rosie Breen não se importou em exibir a barriga relaxada e as estrias. A modelo plus size continuou a incentivar suas dezenas de milhares de seguidores a se amarem.

“Quando você começar a ver e valorizar seu próprio valor, perderá pessoas que pensou que teria em sua vida para sempre. Você vai se machucar no momento, mas um dia você vai olhar para trás e perceber que seu valor próprio estava lhe dizendo algo. Você se conhece melhor do que imagina, então quando perder as pessoas dói, lembre-se que você tem que se valorizar primeiro”, concluiu ela na postagem.

A mensagem de Rosie motivou seus seguidores a deixar seus comentários agradecendo suas palavras.

“Você é uma mulher inspiradora”, escreveu um seguidor, enquanto outro celebrou suas estrias como “marcas de beleza”, de acordo com o Daily Star. “Estou tão feliz que mulheres como você existem”, comentou outro.

