Homem cria uma ‘engenhoca’ para impedir o cachorro do vizinho de latir

Um morador de San Diego, Estados Unidos, está dando o que falar depois de desenvolver uma “engenhoca” para inibir o cachorro de seus vizinhos de latir. Batizada de “Dog Zapper 2000″, o aparelho emite uma buzina alta toda vez que o filhote late.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Jon DeMaria compartilhou imagens de sua criação por meio de uma publicação em seu perfil do TikTok.

O dispositivo consiste em uma buzina de ar presa em sua varanda e é ativado por um controle remoto toda vez que o animal late.

Enquanto algumas pessoas consideraram Jon um gênio, outros afirmam que eles está “punindo indevidamente” o cachorro que nem sequer é seu e “incentivando” o comportamento do animal ao invés de inibir os latidos.

Com mais de 1 milhão de visualizações, algumas pessoas até mesmo pediram a Jon que realize a comercialização de sua invenção.

Ele decidiu tentar inibir os latidos do cachorro

Na gravação Jon explica: “Meus vizinhos tem um cachorro que late sem parar. Até mesmo deitado na minha própria cama, no meu próprio quarto e dentro da minha própria casa eu ainda tenho que lidar com esse cachorro latindo e me incomodando”.

“Para acabar com isso eu fui em frente e construí esta invenção: Dog Zapper 2000. Veja só como funciona. É uma unidade totalmente independente, portátil e controlável de forma remota com um controle a bateria”, relata.

Enquanto ele apresenta sua criação, o cachorro do vizinho começa a latir e Jon aciona a buzina. Ele repete a ação todas as vezes que o animal volta a latir.

Diante da publicação, os seguidores ficaram divididos: “Você é um gênio! Isso precisa ser comercializado! Eu levaria um! Eu tinha um vizinho que deixava o cachorro do lado de fora de casa todos os dias enquanto ia trabalhar”.

“Se você vendesse isso tenho certeza que ficaria rico”, comentou outro seguidor.

Outras pessoas afirmaram que a atitude de Jon só fará o comportamento do animal piorar pois agora ela tem quem “responda” aos latidos. “Então, você está usando algo que atua como um gatilho no treinamento e o comportamento do animal só vai ficar pior”, afirmou outro seguidor.