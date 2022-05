Filho acusa a mãe de ‘arruinar’ seu casamento após ela dizer algumas verdades

Uma mulher ficou extremamente espantada depois de perceber a forma com que seu filho está tratando a esposa que acabou de dar à luz a um bebê.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi responsável por criar sozinha seus 12 filhos e recentemente recebeu seu mais novo neto, fruto do casamento de seu filho de 23 anos.

Para conhecer o mais novo membro da família ela decidiu viajar para visitar o casal e passou uma semana ao lado deles. No entanto, a mulher ficou surpresa ao se deparar com sua nora completamente exausta tentando correr para arrumar a casa.

Segundo ela, a situação da casa era precária e ficou claro que Megan, sua nora, não conseguia tomar um banho tranquilo há dias. No início ela achou que era um reflexo da maternidade precoce, mas logo percebeu que na verdade seu filho, que está de licença paternidade, não estava ajudando a esposa em seus deveres domésticos.

Ela conta que em certo momento o filho saiu para ir à academia e ela se preocupou em cuidar do neto para que sua nora pudesse dormir e tomar um banho: “Nunca, nestes meus 61 anos, vi um adulto adormecer tão rápido. Cuidei do meu neto por quatro horas e fiz o almoço até ela acordar e tomar banho”.

Ela se decepcionou com a postura do filho

Em seu relato a mulher conta que rapidamente se decepcionou com as atitudes de seu filho que sempre esperava que ela ou a esposa fizessem algo ao ouvir o bebê chorar.

Apesar da esposa ter passado por uma cesariana, ele não pareceu estar disposto a ajudá-la nos cuidados com o filho e com a casa.

“Eu não costumo me envolver no relacionamento dos meus filhos, mas ele me tirou do sério! Ele não foi criado assim. Eu disse a Megan que ela estava sendo um capacho e que estava cheirando mal. Ela precisa repousar e meu filho é quem deveria estar cozinhando e limpando ao invés de agir como um adolescente solteiro”.

“Eles tiveram uma briga e meu filho me acusou de ser ‘reclamona’ por chamar sua casa de suja e dizer que sua esposa estava cheirando mal. Megan não brigou comigo em momento algum”, explica a mulher.

Leia também: Pais exigem presentes caros para o aniversário e filhos se espantam

Ela ainda conta que está sendo acusada pelo filho de “estragar” seu relacionamento, já que desde a ocasião a esposa não fala normalmente com ele.

Para os usuários do Reddit, ela agiu como uma verdadeira “heroína”: “Seu filho deveria estar ajudando, você falou umas verdades e ele não gostou, isso é problema dele. Apoie sua nora o máximo que puder”.

“Você é a pessoa certa para colocá-lo no lugar dele. Ele parece imaturo e precisa mudar rapidamente e se tornar um pai”, finalizou outra pessoa.