Ex-morador de rua já foi preso: “Eu já sabia”, detona Deolane Bezerra

Deolane Bezerra criticou em algumas oportunidades a fama do mendigo que transou com esposa do personal Instagram (Reprodução)

Após o jornal O Estado de Minas revelar que o ex-morador de rua Givaldo Alves passou 8 anos na cadeira por furto qualificado mediante sequestro, a advogada e ex-viúva do MC Kevin Deolane Ribeiro voltou ao ataque.

“Eu sou advogada, eu já sabia! Mas sabe aquele famoso ditado ‘calada vence’, pois é. Essa história de pagando de pobre coitado nunca colou comigo”. “Espero que tenha aprendido alguma coisa”, disse Deolane.

Deolane já havia criticado em postagens anteriores em suas redes sociais a fama repentina que o ex-morado de rua ganhou após ser flagrado pelo marido e personal trainer de Sandra Fernandes em um carro em Planaltina. Ela chegou a acusá-lo de não ser um “admirador das mulheres”, como ele dizia, e sim um aproveitador de mulheres, já que a mulher estaria em surto psicótico, portanto incapaz de se defender.

Ex-morador de rua Givaldo Alves comemora o retorno de sua conta no Instagram (Reprodução / Instagram)

Segundo notícia do jornal, os crimes do ex-mendigo ocorreram entre 2001 e 2004. No primeiro, ele e um comparsa furtaram uma pessoa com uma chave falsa. No segundo, ele e alguns comparsas invadiram uma casa e sequestraram uma mulher, pedindo um resgate por sua libertação. Ele foi designado pelo resto do grupo para buscar o resgate e foi preso em flagrante.

LEIA TAMBÉM: Influenciadora #bodypositive: “Não é preciso perder peso para ganhar o respeito dos outros”

Ao todo, ele foi condenado a 17 anos de prisão, mas enquanto cumpria a sentença saiu a condenação pelo furto e ele pegou mais dois anos. Em 2013, ele pediu revisão da pena e conseguiu reduzi-la para os oito anos já cumpridos, sendo libertado em seguida.

O próprio Givaldo, em um vídeo gravado no Youtube na semana passada, admitiu que tinha sido preso e disse ter se arrependido de deixar de ouvir seus pais para ouvir amigos. “A coisa que mais me arrependo, mais me arrependo mesmo, é quando eu ouvi pessoas, no qual eu deixei de ouvir o conselho dos meus pais e ouvi pessoas que se diziam meus amigos, meu brother, e aí acabei errando, e, por isso, paguei muitos anos”, diz, no vídeo.