Ela se decepcionou com o resultado de sua tatuagem após 2 anos

Por meio de um vídeo publicado em seu TikTok, a cantora e compositora Astrid S. revelou ter se arrependido completamente de uma de suas tatuagens. O que no início era um “desenho perfeito” acabou se tornando algo “indecifrável”.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Astrid contou que a princípio ficou completamente apaixonada por sua tatuagem feita no ano de 2020: o desenho de um rosto sorridente em um de seus dedos.

No entanto, com o passar dos anos, o desenho foi deformando e acabou se tornando algo parecido com um “rosto sorridente com um olho roxo”.

Na postagem ela fala: “Vi alguém postando uma comparação entre uma tatuagem feita recentemente e o mesmo desenho depois de cicatrizado. No meu caso, a comparação é terrível”.

Ela então decidiu compartilhar com os seguidores uma imagem de sua própria tatuagem no dedo, feita em 2020, seguida por uma imagem de como está o desenho hoje em dia.

A tatuagem está completamente diferente

Se por um lado o desenho feito em 2020 tinha contornos bem definidos e realmente parecia um rosto com dois olhos e um belo sorriso, a tatuagem nos dias de hoje não poderia estar mais diferente.

Um dos olhos do desenho desapareceu quase que completamente enquanto o outro acabou se espalhando na pele. Já o sorriso acabou ficando levemente deformado depois que um dos lados desapareceu de forma parcial.

Rapidamente os usuários do TikTok decidiram interagir com a publicação e comentaram sobre o resultado da tatuagem da cantora.

“Essa tatuagem cicatrizada sou eu depois de fazer 4 turnos de 10 horas no trabalho”, comentou um seguidor tentando amenizar a situação.

No entanto outros decidiram usar a postagem da jovem como um alerta para outras pessoas que desejam fazer alguma tatuagem nos dedos e mãos.

“Isso é uma tatuagem na mão, tatuagens nas mãos nunca duram muito”, comentou outro seguidor ao que um terceiro completou: “As tatuagens nos dedos não costumam cicatrizar bem”.