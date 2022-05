Comissário toma estoque de bebida durante voo e acaba provocando confusão; terminou demitido

Um comissário, de uma companhia europeia, visto aparentemente bebendo em um voo foi demitido após ser pego no teste do bafômetro.

Sam Thompson, 26 anos, foi pego supostamente bebendo uma garrafa de vinho e uma dose de Jack Daniels do carrinho de bebidas.

Embriagado com um passageiro na parte traseira do avião, também fez um gesto obsceno para a câmera – mas foi preso depois que o capitão foi alertado.

Como detalhado pelo site The Sun, o passageiro que pediu uma bebida disse que ficou chocado quando Thompson começou a beber com ele.

Em imagens entregues à polícia, o comissário uniformizado é visto sentado perto da porta de saída enquanto aparentemente tenta beber discretamente.

Em outro momento, ele se vira e parece tomar uma dose de uísque.A tripulação da Ryanair não pode beber álcool até oito horas antes ou durante um voo.

Comissário toma estoque de bebida durante voo e acaba provocando confusão

A polícia disse que Thompson foi acusado de “desempenhar uma função de aviação, ou seja, ser membro da cabine de uma aeronave durante o voo, quando sua capacidade foi prejudicada por causa de bebida alcoólica”.

Ele foi demitido pela companhia aérea e deve comparecer ao tribunal em 8 de junho.

Alrighty then 😠✈️https://t.co/XWJU3XEnep



📹 The Sun pic.twitter.com/lUAXeMC2gv — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 23, 2022

Texto com informações do site The Sun