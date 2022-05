Influenciadora relata roubo inusitado em carro de aplicativo: “Levaram tudo”

A modelo e influenciadora britânica Mary Bedford relatou uma história desesperadora de roubo ocorrida enquanto estava em um carro de aplicativo. Segundo ela, tudo teria acontecido em apenas alguns segundos: ela e o motorista estavam parados em um semáforo, quando pessoas abriram o porta-malas do carro e roubaram as malas.

Segundo o relato de Mary, ela estava com viagem marcada para o México e pediu um carro de aplicativo para levá-la ao aeroporto.

“Fiquei esperando um carro por cerca de dez minutos e depois ele chegou. Eu estava com minha mala grande, minha bagagem de mão e também com uma pequena mala Louis Vuitton, que é onde coloco todos os meus objetos de valor quando estou viajando porque sempre a tenho comigo no avião e acho que nunca vai faltar”, disse a modelo.

Ela continuou: “Quando o carro chegou, colocamos duas malas no porta-malas e guardei minha mochila. Eu entrei no carro e o motorista partiu. Foi quando uma pessoa que estava em um outro carro, em uma Mercedes, abriu o porta-malas e pegou minhas malas de lá”.

“Meu motorista do Uber saiu do carro e ficou tipo ‘que diabos, levaram sua bolsa’. Tinha tudo dentro, bolsas, sapatos, óculos de sol. Eles literalmente levaram tudo. Então eu chamei a policia e uma oficial me perguntou: ‘quanto tempo você ficou esperando pelo seu Uber?’ e eu disse que foi cerca de dez minutos. Ela disse que eles provavelmente os ladrões estavam me observando e esperando eu entrar no carro”, revelou Mary.

A modelo, visivelmente triste, acrescentou: “Eles tomaram tudo, mas poderia ter sido muito pior. Fiquei chocada no início. Liguei para minha mãe porque estava muito abalada. É apenas assustador. Estou apenas feliz por estar segura. Estou em choque”.

Mary Bedford ficou famosa no Reino Unido após ter participado de um reality de namoro na ITV, uma emissora de TV do país.