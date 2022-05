Golfinho selvagem faz amizade com homem e o convida para brincar de ‘pega-pega’ (Evan Pender/Reprodução/Extraído do The Dodo/Instagram)

Ao deslizar para a superfície da água na costa da Irlanda, Evan Pender adentra em um ambiente vasto e quase ‘sobrenatural’ que poucos possuem a chance de conhecer. Apesar de mergulhar sozinho, não fica embaixo por muito tempo. Contudo, suas aventuras no ambiente aquático foram suficientes para conhecer Dusty, o golfinho que habita nas profundezas. Informações são do portal The Dodo.

Dusty marca sua presença no local há mais de 20 anos, conhecida por suas interações com barcos e banhistas que passam pela região. Contudo, o golfinho selou o pacto de melhor amigo com Pender, mostrando ansiedade todas as vezes em que o mergulhador aparece.

“Eu nunca procuro Dusty quando entro na água”, disse Pender ao The Dodo. “Ela me encontra, então ela deve gostar da minha companhia.”

Pender já gastou diversas horas na água com o golfinho, explorando as profundezas submarinas. A amizade dos dois acabou florescendo.

“Todo contato entre mim e Dusty é iniciado por ela”, disse Pender. “Eu nunca a toquei em todo o tempo que mergulhei com ela. Eu a vejo como igual e não gostaria de desequilibrar nosso relacionamento esfregando-a.”

A conexão de Pender e Dusty

Certo dia, Pender mergulhava ao lado de Dusty e resolveu remover uma de suas nadadeiras durante o passeio submarino. Ao perceber que suas ‘barbatanas’ eram descartáveis, o golfinho pareceu espantado. O mergulhador ficou refletindo naquilo mesmo depois de terem se separado.

No dia seguinte, o golfinho apareceu carregando outra barbatana que havia encontrado. Pender entendeu aquele gesto como um presente vindo do animal.

Confira o vídeo da interação dos dois:

“Acho que entendo por que os golfinhos brincam com objetos. Isso cria confiança”, disse Pender. “Com Dusty, ela sabia que era tão agradável mergulhar e pegar a nadadeira, tanto para mim quanto para ela. Caso contrário, ela iria querer que eu largasse a barbatana para ela sempre. Mas [Dusty] queria que eu descesse por isso. Nunca pulou uma curva.”

Dusty mostrou que no oceano não existe apenas paisagens marinhas, mas também laços que podem ser criados. Pender foi o sortudo de fazer parte dessa experiência com o golfinho.

“Sinto-me em casa debaixo d’água”, disse Pender. “Adoro estar perto de Dusty, e nossa amizade está ficando cada vez mais forte.”