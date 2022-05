Padre encerra casamento ao ver cães entrando com as alianças

A cachorrinha Pipoca foi escolhida como dama de honra do casamento (Reprodução / UOL)

Um casamento realizado em Nova Olinda (CE), acabou de forma inesperada depois que o padre se recusou a dar a bênção final aos noivos após os “pajens caninos” entrarem na igreja.

Conforme informações divulgadas pelo UOL Notícias, o caso aconteceu no último sábado, dia 14 de Maio, durante a celebração da união de Brenda Jamilli e Eliwelton Silva.

Os noivos são membros do Instituto Lilica, que realiza o acolhimento de animais de rua e em seguida os encaminha para adoção responsável. Eles também são tutores dos vira-latas Pipoca e Scooby, ambos resgatados pelo instituto após sofrerem maus-tratos e atropelamentos.

Por sua paixão pelos animais, os cachorrinhos foram escolhidos para levar as alianças do casal e entraram na igreja vestindo roupas à rigor e acompanhados por familiares dos noivos.

No entanto, apesar de os noivos terem autorização prévia da secretaria paroquial para a entrada dos animais, o padre se recusou a finalizar a celebração.

“Isso é o cúmulo”

Em entrevista concedida à Uol, a noiva conta que ficou extremamente triste ao ouvir as palavras proferidas pelo padre: “Isso é o cúmulo, dois animais entrando na igreja com as alianças. É inadmissível”, teria dito.

Em seu relato, ela conta que após a entrada dos animais a expressão do padre mudou completamente e ele encerrou a celebração sem a bênção final, na qual declara a união do casal os reconhecendo como marido e mulher.

“Apenas assinamos o livro e ele deu as costas. Nos sentimos envergonhados, fracos, não tivemos ação nem de reagir na hora”, conta a noiva.

Ela relata ainda ter buscado conversar com o padre nos dias após a celebração, mas encontrou a casa paroquial fechada.

“Sou protetora da causa animal, luto pelo bem dos animais e para eles serem bem-vindos em qualquer lugar. Os seres mais puros da Terra são os animais. Pipoca e Scooby definem o amor, a pureza e a inocência”.

Diante da situação, o perfil do Instituto Lilica se pronunciou em suas redes sociais afirmando que o padre em questão é um “sacerdote íntegro” que já auxiliou a entidade por diversas vezes, fazendo com que sua reação a presença dos animais na celebração se tornasse uma “angustiante surpresa”.