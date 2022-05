Numerologia: como sua data de nascimento afeta sua carreira profissional

Quando se trata de numerologia, os números desempenham um papel importante na carreira de uma pessoa.

Portanto, escolher uma carreira que ressoe com seu número de nascimento ou número de trajetória de vida o ajudará a ter sucesso na carreira, como detalhado pelo site India.com.

Escolher uma carreira que não seja numerologicamente compatível não lhe dará tanto sucesso quanto escolher uma carreira de acordo com a numerologia.

Numerologia: como sua data de nascimento afeta sua carreira

Para selecionar a carreira certa, você deve observar tanto o número de nascimento (somando apenas os dias) quanto o número da trajetória de vida (somando toda a data de nascimento).

Número 1: Podem se destacar em sua própria carreira independente. Melhores opções de carreira: CEO, Oficial ou Comandante do Exército, Líder Político, etc. Se quiserem optar por um emprego, deve ser um papel de liderança.

Número 2: São pessoas criativas, charmosas e de voz equilibrada. Se saem bem em campos criativos como designer, artista e escritor criativo. Também podem ser bons mediadores, conselheiros, oficiais de relações públicas, vendedores, etc.

Número 3: As pessoas do número 3 são amigáveis, alegres e prestativas e são boas em se expressar e entreter os outros. A indústria do entretenimento é a melhor opção, seja atuando, escrevendo, cantando, comediantes etc. Eles também têm grandes qualidades de liderança.

Número 4: As pessoas do número 4 são multi-talentosas, mas não são preocupadas com dinheiro. As melhores profissões são jornalismo, advogado, consultor, engenheiro, tecnólogo, etc. Eles devem evitar profissões especulativas como mercado de ações, jogos de azar, etc.

Número 5: As pessoas número 5 são trabalhadores inteligentes e também multi-talentosos. Podem optar por carreiras em atuação, música, jornalismo, direito, cinema, vendas e marketing, oratória, artistas performáticos, agentes detetives, etc.

Número 6: As pessoas de número 6 são pessoas altamente responsáveis e respeitadas. Com ótima relação, são pessoas criativas e calmas que devem optar por profissões criativas como arquiteto, designer de moda, designer de interiores, médico, marketing, relações públicas, consultor, etc.

Número 7: As pessoas de número 7 são introvertidas, espirituais, sérias e trabalhadoras.Eles podem ter profissões como espião, pesquisador, inovador, escritor, professor, treinador e qualquer profissão relacionada às ciências ocultas, religião e espiritualidade.

Número 8: É o número associado ao dinheiro, riqueza, poder, administração e gestão. As pessoas número 8 podem optar por carreiras em finanças, serviços administrativos, bancos e investimentos, ONGs, imóveis e construção, etc. Eles também podem ter sucesso como políticos e líderes organizacionais.

Número 9: As pessoas do número 9 são humanitárias e grandes guerreiros. Eles devem optar por uma profissão humanitária ou ingressar no exército, na marinha, na força aérea ou nos serviços policiais. Eles também podem se tornar um esportista de sucesso.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Texto com informações do site ‘India.com’