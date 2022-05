Homem expulsa a mãe de casa após comentário sobre sua esposa: “Aquilo foi demais”

Um homem de 29 anos veio a público na internet compartilhar uma situação na qual causou constrangimento a ele e sua mulher, de 26 anos. De acordo com o rapaz, através do usuário tthrowaway3293 na plataforma Reddit nesta quinta-feira (19), ele e sua esposa se sentiram atingidos pela fala da mãe.

“Minha esposa, Kate, e eu estamos casados há três anos. Kate recentemente comprou alguns conjuntos de lingerie realmente sexy e revelador de uma boutique chique. Ela deixou a sacola com a lingerie no chão do nosso quarto. Estava de lado e a sacola é rosa com o nome da loja, nada escandaloso”, iniciou o relato.

Veja mais: Homem se irrita com namorada após atitude repetitiva: “nem todos sentem atração por você”

De acordo com o homem, sua mãe decidiu visitá-los naquela noite, pois seu pai decidiu sair com os amigos e ela não queria ficar sozinha. Após voltar do banheiro, o homem encontrou sua mãe no quarto, olhando a sacola de lingerie. Ele explicou para a mulher que as roupas eram de sua esposa.

“Ela perguntou por que Kate está comprando esse tipo de lingerie. Respondi que ela está invadindo seu espaço pessoal e [Kate] pode comprar o que quiser. Mamãe então continuou dizendo que as mulheres que usam roupas tão ‘imorais’ estão traindo seus maridos e eu deveria ter cuidado”, escreveu.

O comentário da mãe sobre Kate

Ao receber o comentário de sua mãe, o homem riu de nervoso e relatou nunca ter ouvido “nada tão estúpido antes”. Kate entrou na sala e percebeu a situação, ficando completamente constrangida. Quando estava prestes a dizer algo, sua sogra a interrompeu e revelou estar desconfiada sobre ela possivelmente trair seu filho.

“Ela repetidamente cortava Kate no meio da frase. Aquilo foi demais. Disse a minha mãe que o que escolhemos fazer ou vestir, especialmente no quarto, não é absolutamente nada de sua conta. Se ela não respeitasse as escolhas de Kate e continuasse colocando-a para baixo assim, eu preferiria que fosse embora”, desabafou.

De acordo com o relato, a mulher pareceu muito surpresa e afirmou estar apenas tentando cuidar de seu filho. No dia seguinte, seu pai ligou para ele, dizendo que sua atitude de expulsar a mãe foi exagerada e não deveria ter acontecido.

“Eu disse que ela estava sendo intrometida. Ele respondeu sobre ela ser minha mãe e ter as melhores intenções no coração. Também me falou que poderia ter sido mais gentil e explicado gentilmente, mas me transformei em alguém que não cuida da própria família”, finalizou o rapaz. Agora sua mãe se recusa a falar com o filho e a nora até que um pedido de desculpas seja feito.