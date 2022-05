Ela foi ao tribunal para brigar pela custódia do cachorro do ex-namorado

Após o término do relacionamento, uma mulher decidiu tomar medidas extremas para não ser afastada completamente do convívio com o cachorro de seu ex-namorado. Segundo ela, desde o momento em que o homem adquiriu o animal, ela foi a principal cuidadora do filhote.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem no Reddit, onde pediu a opinião dos demais usuários da plataforma.

Em seu relato ela conta que pretende levar seu ex-namorado ao tribunal depois de ter sido proibida de ter contato com o animal após o término do relacionamento. Ela explica que era a principal cuidadora do animal passando cerca de 90% do tempo com ele enquanto seu ex trabalhava ou saía com amigos.

“Meu ex-namorado comprou um cachorro enquanto namorávamos e eu me tornei sua principal cuidadora por conta das exigências de tempo da faculdade de medicina, frequentada pelo meu ex, e por suas escolhas de festejar em qualquer tempo livre que tivesse”.

Ela explica então que a princípio apenas ajudava o ex nos cuidados com o cachorrinho, mas que com o tempo passou a cuidar e a se apegar mais e mais ao animal.

“Agora que terminamos ele quer se mudar com o cachorro e isso me parte o coração”, conta.

Ela pretende levar o caso ao tribunal

Diante da situação, a jovem está decidida a levar o caso ao tribunal. “Eu amo esse cachorro e faria qualquer coisa por ele. Me mata saber que ele vai passar mais de 14 horas sozinho por dia, preso em um apartamento, enquanto meu ex faz plantões na faculdade”.

Para o processo judicial, ela juntou fotos, vídeos e recibos que comprovam o tempo e o dinheiro investidos na companhia do filhote. “Sei que muitas vezes, aos olhos da lei, as coisas são vistas de forma diferente quando se trata de animais de estimação”.

“Tenho testemunhas. Amigos e até mesmo outra ex dele confirmaram que ele comprava algum animal de estimação, dos mais variados tipos, experimentava a ‘novidade’ e depois desistia de cuidar deles”, afirma a mulher.

Ela então revela que por mais preparada que esteja para o processo ainda espera conseguir seguir um caminho amigável. “Se não funcionar, acho que vou ter que levar tudo ao judiciário”.

Apesar de seu relato, alguns usuários afirmaram que o resultado pode não ser o esperado por ela: “Você deveria consultar um advogado, mas como vocês não eram casados o cachorro pode ser considerado, em última análise, como sendo posse dele”.

“Não se arrependa dessa decisão, certifique-se de que as provas possuam seus dados para confirmar tudo”, encorajou outro.