Após pais conservadores aceitarem sua sexualidade, homem decide incluir família negra em álbum de casamento

Na manhã desta terça-feira (17), um homem, de 31 anos de idade, relatou um episódio no qual enfrentou dilema com os pais – de família rica. De acordo com ele, sua irmã contou a seus pais que ele era gay quando tinha 16 anos. Por serem conservadores, o casal decidiu expulsar o jovem dois dias após completar 17 anos.

“Eu era próximo dos pais de um dos meus melhores amigos, e eles generosamente me acolheram em sua casa no Bronx [região em Nova York, nos Estados Unidos]. Nos 6 meses que morei lá, a mãe do meu amigo se tornou minha mãe, e o pai dela se tornou meu pai”, relatou o homem, cujo usuário está como throwaway957532654 no Reddit.

De acordo com o rapaz, quando a família de seu amigo o apresentava para outras pessoas, eles sempre diziam ser sua família negra – ou mãe e pai negros. Também falavam que seus pais brancos estavam demorando para cair na realidade em relação a ele.

O casamento

“Eventualmente, meus pais biológicos me aceitaram, algo que minha família negra apoiava muito, e voltei para minha casa de infância, mas sempre ligava para minha mãe e meu pai negros e visitava de vez em quando. Eles nunca deixaram de ser minha família”, escreveu o homem.

Segundo o relato, ele se casará com um “homem maravilhoso” e seus pais biológicos irão custear grande parte do casamento.

“Estou insistindo que minha família negra seja incluída em meus retratos de casamento apenas para família, mas meus pais biológicos estão dizendo que não são realmente minha família. Não estou pensando em recuar, mas como meus pais biológicos estão pagando, gostaria de saber se estou agindo errado”, finalizou.

Comentário no Reddit

Após postar seu relato, o comentário de um usuário da plataforma viralizou. Em 18 horas a mensagem chegou a mais de 20 mil curtidas. O comentário dizia o seguinte:

“Você deve estar ciente de que a oferta “generosa” de seus pais biológicos provavelmente vem com amarras (afinal, o amor deles veio). Esteja preparado para mudar seus planos de acordo se seu apoio financeiro for puxado. Um casamento de US$ 500, onde você dá as ordens, supera o casamento caro de outra pessoa em qualquer dia. Lamento que você tenha que lidar com isso e parabéns por sua lua de mel!”, comentou o internauta.