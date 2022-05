Tem uma cobra venenosa na imagem! Você consegue encontrar?

Mais uma foto que mostra como algumas cobras podem se camuflar de forma impressionante fez muita gente aguçar a visão e percepção na Internet.

A imagem publicada no Reddit, se tornou um desafio que motivou os usuários a encontrar o animal que ficou completamente camuflado entre as folhas caídas no chão.

Confira se você consegue achar a cobra a seguir:

Reprodução (Reddit)

Facilitamos o paradeiro de mais um animal mestre do disfarce!

Reprodução

A cobra é uma Copperhead, uma serpente- cabeça-de-cobre, cujo veneno não é fatal em humanos, mas intoxica e ataca o sistema circulatório das vítimas.

Seus desenhos e coloração ajudam a passar despercebido nas florestas. Por isso, não é a primeira vez que esta cobra se torna um desafio viral.

Recentemente, outra imagem mostrou como ela pode ficar imperceptível e é encontrada apenas pelos olhos mais atentos.

Reprodução (Reddit)

Confira mais:

Veja onde ela estava escondida:

Reprodução

Esta cobra usa sua camuflagem quanto sentem animais de sangue quente nas proximidades, pois ela é carnivora. Sua visão aguçada também ajuda a detectar outros alimentos, como sapos e lagartos.

As cobras permanecem escondidas até que uma possível refeição esteja alcance de ataque, quando atacam e injetam veneno através de suas presas.

No entanto, elas também usam esta estratégia para fugir de predadores quando se sentem ameaçadas. A cobra então fica imóvel e espera que a ameaça recue. Seu lugar favorito é efetivamente as pilhas de folhas velhas e os solos cobertos de folhas.

Sendo assim, o mais aconselhável ao encontrar uma cobra desta espécie e perdê-la de vista, é dar meia volta, pois ela pode estar completamente camuflada e você pode pisar nela.

