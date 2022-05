Uma proprietário de um bar encontrou uma moeda histórica, com 464 aos, com valor um impressionante perdida entre as tábuas do assoalho.

David Gorton estava reformando o local quando ergueu as vigas de madeira e encontrou o que pensou ser uma moeda velha, como detalhado pelo site The Mirror.

No entanto, se tratava de uma ‘Xelim de prata Oliver Cromwell de 1658′.

Pesquisas posteriores mostraram que moedas de uma idade semelhante foram colocadas em venda por 12.500 libras (cerca de R$ 80 mil), e agora David acredita que a moeda poderia ter sido descartada por um bebedor três séculos e meio atrás.

David disse: “Houve um barulho e eu pensei que tinha aspirado uma porca ou parafuso velho”

“Mas depois esvaziei e vi que era uma moeda. Não pensei mais e coloquei no bolso”.

“Cinco horas depois eu lavei e pensei ‘Oh meu Deus’, pode ser algo bastante raro.”

Proprietário de bar encontra moeda histórica com valor impressionante perdida entre as tábuas do assoalho

Durante o trabalho de renovação, David também descobriu uma lareira do século XVII e algumas balas de canhão de pedra que datam de 1600.

David acrescentou: “Ainda não fizemos muita pesquisa”.

Ainda de acordo com as informações, David comprou o local abandonado - bar datado de 1650 - em 2009 e a restaura desde então.

Pub owner finds 364-year-old coin with staggering value under his floorboards https://t.co/jLar5901sp pic.twitter.com/q7QZgWMEP1 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) May 17, 2022

Texto com informações do site The Mirror