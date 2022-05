Noiva se enfurece após a madrinha reclamar do casamento durante seu discurso

O discurso de uma madrinha causou uma grande confusão durante um casamento. Segundo relato, ela decidiu aproveitar o momento para desabafar sobre como o noivo afetou sua amizade com a noiva.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a madrinha decidiu compartilhar sua história no Reddit para entender se realmente agiu de forma errada.

Ela conta que chorou durante toda a cerimônia por estar se sentindo “de luto” por sua amizade com a noiva, que mudou de forma significativa desde que ela começou a se relacionar com o noivo.

Com isso, ao invés de elogiar a amiga e parabenizá-la pela união, a mulher decidiu desabafar durante seu discurso realizado na festa e admitiu ter “fingido” estar feliz pela amiga.

“Minha amiga de infância se casou recentemente. O marido dela é adorável e cuida bem dela. Eu o conheço bem já que eles estão juntos há sete anos. No entanto, depois que o relacionamento ficou sério as coisas mudaram. Nossa amizade mudou e sei que para muitos isso é normal pois as prioridades mudam. Mas apesar disso, essa mudança não me faz ficar bem”.

Ela decidiu desabafar durante o discurso

Continuando seu relato, a madrinha conta que se sentiu honrada com o convite da amiga para estar ao seu lado no altar, no entanto, isso não diminuiu sua sensação de tristeza.

“Eu chorei durante toda a cerimônia, não por me sentir emocionada, mas porque lamentei as mudanças em nossa amizade. Todos acharam que foi fofo e que eu estava feliz. Eu tinha um discurso pronto, mas era tudo mentira, então decidi falar de forma aberta e honesta. Não queria mentir”, afirmou.

Ela então transcreveu seu discurso: “Não estou feliz que a pessoa com quem ela se casou seja o motivo da nossa amizade mudar, não estou feliz nesse dia. Fingi o dia inteiro por causa dela mas seria errado mentir sobre isso, de toda forma, felicidades ao casal”.

Após o discurso a madrinha conta que a noiva passou a evitá-la pelo restante da celebração e deixou de manter contato por diversos dias até afirmar que ela tentou “propositalmente estragar o casamento”.

“Minha amiga me ligou e perguntou se eu queria estragar o casamento dela, eu disse que não, que queria ser honesta. Ela disse que estou tentando me fazer de vítima. Eu disse que não tenho como me desculpar por ser honesta e ela afirmou que ela, e outras pessoas, agora me consideram uma idiota”.

Para os usuários do Reddit, a noiva tem total razão. “Você precisa superar isso. Já são sete anos e as coisas mudaram. Você a fez ficar desconfortável no dia do casamento dela e foi sim egoísta e claramente incapaz de ser flexível”.

“Você tornou pública uma conversa que deveria ter sido particular. Eu a cortaria da minha vida se fosse a noiva”, afirmou outra pessoa.