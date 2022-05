Mulher se irrita após homem tentar ‘ensiná-la’ a estacionar na própria garagem

Uma mulher ficou completamente irritada depois que um homem tentou “ensiná-la” a estacionar o carro em sua própria garagem e decidiu compartilhar sua história em um fórum online.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história por meio de uma postagem no fórum online Mumsnet.

Em seu texto ela descreveu sua reação depois que um homem tentou ensiná-la a estacionar na própria garagem. “Tive minha primeira experiência com um homem acenando para me ‘ajudar’ a estacionar”.

Ela conta que o fato aconteceu mesmo tendo seu carro equipado com sensores de estacionamento na parte dianteira e traseira do veículo. “Ele veio fazer um trabalho na parte traseira do meu carro e me pediu para tirar o carro da garagem e colocá-lo com a parte traseira virada para a rua”.

“Quando fiz isso, ele foi até a frente do meu carro e começou a acenar para que eu entrasse ‘reta’ na garagem. Porque eles fazem isso? Eu fiquei tentada a perguntar se ele faria a mesma coisa se eu fosse um homem”, conta a mulher.

Ela ficou inconformada com a atitude do homem

Segundo ela, o homem sinalizou para que ela estacionasse o carro de forma simples, sem a necessidade de parar de forma diferente do convencional ou de realizar alguma manobra diferenciada que precisasse de instruções.

“É a minha garagem, eu estaciono nela diversas vezes por dia e sei onde termina e onde começa. Também sei o tamanho do meu carro e mesmo que tivesse problemas com isso, o veículo tem sensores de estacionamento nas suas extremidades”.

Leia também: Mulher pede que o marido doe seu gato de estimação e ele diz a ela para se mudar

Diante da publicação da mulher, alguns usuários do fórum se identificaram com o caso e outros levantaram a possibilidade de o homem estar precisando que o carro ficasse em alguma posição específica para realizar os serviços, fato que ela rapidamente negou.

“Ele tinha muito espaço para mexer na parte de trás do carro principalmente porque tinha toda a calçada. Acho que ele não pensou que eu fosse capaz de ver a minha casa ou ficou preocupado que eu pudesse atravessar a parede”, finalizou a mulher.