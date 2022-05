Mãe morre e menino autista de 6 anos fica duas semanas em casa com corpo

Um garoto autista de apenas seis anos foi encontrado por parentes vivendo ao lado da mãe morta há dias, na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, de acordo com notícia publicada no G1.

O garoto e o corpo da mãe foram encontrados por familiares, que estranharam o sumiço da mulher por vários dias. Eles foram checar o que estava acontecendo e se depararam com o portão trancado e ninguém atendia à porta. Resolveram arrombar o portão e encontraram a mãe morta.

O menino estava na cozinha e durante todo esse tempo, duas semanas, segundo os peritos, ele comeu o que tinha na geladeira e na dispensa. Ele não soube dizer o que havia acontecido.

De acordo com a perícia policial, tudo indica que a mulher estava morta há pelo menos 15 dias, pelo estado de decomposição do corpo, e a causa provável é infarto. Legislas do Instituto Médico Legal foram acionados para determinar com precisão o que matou a mulher.

Apesar de ter ficado duas semanas sem alimentação apropriada, o estado de saúde do menino é bom.

CHURRASQUEIRA ASSASSINA

Um casal da cidade de Ponte Nova, na região do Triângulo Mineiro, morreu na madrugada desta quinta-feira asfixiada por fumaça. Para enfrentar as baixas temperaturas da região de noite, puseram uma churrasqueira dentro do quarto com carvão em brasa para aquecer o ambiente.

O corpo do pai e da mãe foi encontrado pela filha adolescente, que acordou de madrugada com um dos irmãos se queixando de dor cabeça.

A perícia morreram intoxicados pelo dióxido de carbono da fumaça do carvão, já que a porta dos quartos e a janela foram fechadas para evitar o frio.