Homem se irrita com namorada após atitude repetitiva: “nem todos sentem atração por você”

Nesta quinta-feira (19), o usuário do Reddit – u/flirthurt – fez um desabafo em um servidor da plataforma, contando um episódio no qual se viu obrigado a dizer algumas coisas a sua namorada.

“Conheci minha namorada Val há um ano e meio. Estamos juntos exclusivamente há um ano. Nós nos divertimos juntos, o mesmo senso de humor, interessados nas mesmas coisas. Quando nos conhecemos, ela tinha baixa autoestima, então eu a elogiava muito e tentava deixá-la melhor. Agora acho que foi um erro”, iniciou o relato.

De acordo com o rapaz, tudo ocorreu bem no início. Contudo, nos últimos meses, sua namorada tem contado a ele sobre ter surgido homens interessados nela, convidando-a para sair e perguntando sobre ela ser solteira.

“Primeiro eu fiquei tipo: ‘Ok? Legal, eu acho’ porque eu realmente não sabia como eu deveria reagir. Ela continuou fazendo isso, às vezes era alguém com quem ela trabalhava, outras vezes apenas um cara aleatório que ela passou em uma loja”, escreveu.

Algumas semanas atrás, o rapaz comentou sobre a namorada de sua amiga. “Val disse: ‘Oh - nome da amiga - é gay? Hm, eu pensei que ela estava me observando antes’. Eu praticamente revirei os olhos para isso.”

Os comentários da namorada

O homem conta que, ao passearem, eles passaram por alguns rapazes. Sua namorada também comentou que eles estavam a observando. “Eu os vi sentados lá, mas não parecia que eles a examinaram. Apenas olharam em nossa direção quando passamos”

Mesmo com os comentários de sua namorada sobre “receber cantadas”, a gota d’água foi no último fim de semana. De acordo com o rapaz, eles passaram pelo seu amigo para uma festa de aniversário.

“Meu amigo Will estava lá. Will é um cara muito legal, pode conversar com qualquer pessoa e fazer com que se sintam bem-vindos. Ele também é gay. Ele e Val realmente se deram bem e ficaram conversando um pouco”, escreveu.

De volta para casa, Val comentou com seu namorado que Will pode ter uma queda pode ela. Mesmo após dizer a sua namorada que o amigo era gay, ela insistiu que ele teria a observado de uma forma diferente.

“Eu disse a ela: ‘Isso tem que parar. Nem todo mundo se sente atraído ou está olhando para você, algumas pessoas estão apenas olhando em sua direção ou sendo legais”, relatou.

“Ela disse: ‘Não seja ciumento, eu recebo olhares e você não”. Após a fala de Val, seu namorado rebateu, afirmando não estar com ciúmes. Ele apenas se sentiu irritado por seu ego inflado.

Após a festa, o homem comunicou que não iria para a casa dela e os dois ficaram sem se falar. A moça o enviou uma mensagem pedindo para ele se desculpar, pois agiu de uma forma “idiota” e “ciumenta”.

“Eu não acho que deveria me desculpar, mas talvez eu estivesse com ciúmes e isso é algo com o qual eu deveria lidar”, finalizou o relato.