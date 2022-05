Ex-morador de rua Givaldo Alves disse em seu canal que já foi preso

O ex-morador de rua Givaldo Alves revelou em um vídeo que gravou para seu canal no Youtube que já esteve preso há cerca de 10 anos.

Givaldo não revela o crime que cometeu, nem o tempo em que ficou na cadeia, mas ele disse pediu aos empresários que ajudem as pessoas que estão tentando retomar suas vidas após cometerem um erro grave, como ser preso. “Eu tenho batido em muitas portas e sei essa dificuldade”, disse o ex-morador de rua. “Esse tempo todo depois que sai da prisão não tem sido fácil, mas tenho me esforçado demais. Não me envolvi mais em coisas erradas”, disse.

Givaldo deu a entender também que esse foi o motivo do seu afastamento da sua família e sua filha. Ele também deu um conselho a todos os jovens: “Escutem seus pais. Como fiz o ditado, quem anda com porcos come farelo.”

O ex-morador de rua ficou famoso após ser flagrado pelo personal trainer Eduardo Alves o flagrou com sua mulher dentro de um carro em Planaltina fazendo sexo. Givaldo foi espancado e acabou no hospital com hematomas no rosto. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento do flagrante e do espancamento.

O personal trainer acusou Givaldo de ter abusado sexualmente de sua mulher, que estava em surto psicótico, e o caso corre na Justiça. Givaldo já foi chamado para prestar depoimento e afirmou que não estuprou ninguém, que foi convidado por ela para entrar no carro e também não tinha condições de averiguar se ela estava ou não com problemas psiquiátricos.

Desde que saiu do hospital, Givaldo recebeu ajuda de um consultor financeiro que o transformou em garoto-propaganda de uma empresa de criptomoedas e o ajudou com suas redes sociais. Hoje ele fatura comercializando vídeos personalizados para aniversários, casamentos e despedidas de solteiro, e mora em uma suíte de um hotel em Brasília.