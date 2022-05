Descoberta de mulher ao buscar conchas em praia termina em caso de polícia

A polícia de Playa Mansa, localizada no Uruguai, foi acionada ontem (19) por uma mulher que procurava conchas e que durante sua caminhada acabou encontrando algo inusitado: uma mão humana.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, há um mês aproximadamente, o corpo de um homem foi desmembrado e lançado no Rio da Prata, no entanto, a polícia descartou qualquer relação do caso com o membro achado recentemente e isso devido ao estado de decomposição.

Em declaração, testemunhas que também presenciaram a mão encontrada pela mulher afirmaram que se encontrava em estado de decomposição muito avançado.

Agora, a polícia científica do Uruguai segue realizando as análises correspondentes e as investigações também seguem por parte da Promotoria Departamental de Maldonado.

