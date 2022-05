Sexo: Já sonhou ter relações íntimas com um estranho, professor ou com o ex? Entenda o que isso pode significar (Reprodução/Netflix)

Sonhar com sexo é um comportamento completamente normal e comum, causado pelo nosso subconsciente enquanto estamos dormindo. É provável que você já sonhou estar em situações como esta, por isso caiu aqui neste artigo, não é?

Após sonhar estar fazendo sexo, é natural querer saber o porquê aquele registro foi gerado na mente durante o período de sono. Os sonhos são caracterizados como reflexos de coisas ocorridas durante o dia a dia enquanto se está acordado.

De acordo com a Dra. Janet Brito, psicóloga licenciada e terapeuta sexual, os sonhos são uma forma de revelar o que é invisível para você. Servem como um sistema de orientação interno, refletem sobro como sua vida está caminhando e revelam imagens simbólicas para você explorar com curiosidade. “Os símbolos e imagens em seus sonhos conectam você com seus sentimentos, desejos ou algo que esteja tentando resolver”, explica Brito.

Você já sonhou estar fazendo sexo com seu ex enquanto dorme? Ou até mesmo com aquele professor da classe. Extraídas do portal de especialistas Health Line, trouxemos aqui alguns dos possíveis significados destes sonhos.

1 – Sexo com um estranho ou conhecido

Isso significa que sua libido esteja em alta e você não esteja atendendo suas necessidades.

Não fique pensando muito a respeito deste sonho, isso pode significar apenas um aumento em sua libido. Caso seja isso, converse com seu parceiro – se estiver em um relacionamento – sobre como você se sente, mas seja sensível porque ele pode não sentir o mesmo.

2 – Sonhos sexuais recorrentes com o ex

Isso irá depender da frequência na qual ocorrem esses sonhos e quanto tempo você está distante do ex. Pode haver vários significados, desde se acostumar com um novo parceiro até um luto não resolvido sobre seu ex.

Se você acabou de sair de um relacionamento, deixe que o tempo ajuste seus sentimentos e logo deixará de sonhar com ele. Caso a frequência de sonhos sexuais com o ex persista mesmo depois de muito tempo de término, está na hora de buscar ajuda profissional com psicólogos e terapeutas.

3 – Sonhar estar fazendo sexo com professor ou aluno

Se este for o seu caso, também é necessário buscar ajuda profissional de especialistas na área da saúde mental.

O portal sugere que sonhos como estes podem ser indicadores de uma pessoa que, por exemplo, tinha um pai encantador e narcisista e a privou de atenção. A falta de atenção e convivência sólida com os pais podem causar fantasias sobre “ser amado” por figuras de autoridade.