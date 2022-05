É normal de que se não conseguir o lugar que deseja em um avião antecipadamente, um passageiro pode sempre tentar a sua sorte perguntando à pessoa ao seu lado se ela estaria disposta a trocar.

Mas caso em caso de recusa, não existe alternativa, e muito menos pode se adotar uma atitude grosseira durante o voo.

E de acordo com uma mulher no Reddit, porém, um homem que ela encontrou recentemente em um avião não compartilha da mesma essência, pois se tornou grosseiro durante todo o voo depois que ela se recusou a trocar de lugar com sua esposa.

Em seu post, a mulher explicou que muitas vezes seu assento é alterado porque é uma passageira frequente, mas sempre pede um assento no corredor já que precisa ir ao banheiro com frequência devido a um problema de saúde.

Segundo o site The Mirror, quando o homem sentado ao lado dela pediu que ela trocasse com sua esposa que estava no assento da janela na fileira de trás, a mulher recusou - o que deixou o homem furioso.

Mulher se surpreende com atitude inesperada de passageiro grosseiro ao recusar trocar de lugar em voo

Ainda de acordo com as informações, a mulher não tinha certeza se estava errada por se recusar a trocar, mas os usuários no post do Reddit foram rápidos em tranquilizá-la de que ela fez a coisa certa.

Uma pessoa disse: “O casal deveria ter combinado de se sentar junto ao reservar o voo ou ao embarcar. Seu companheiro de fila deveria ter entendido melhor sua razão médica legítima para querer seu assento. estão sendo atenciosos com eles.”

Texto com informações do site The Mirror