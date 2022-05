Mulher fica presa em shopping depois do horário de fechamento e faz hilária tentativa de ‘fuga’

Uma mulher que ficou presa em um shopping após o horário de fechamento se tornou viral depois de compartilhar sua hilária situação e uma tentativa de fuga um tanto aleatória.

Sian Conway gravou sua noite no Stephen’s Green Shopping Center, na Irlanda, depois que ela completou seu plantão e descobriu que estava trancada.

Ela percebeu que o centro estava completamente vazio e registrou o incidente no TikTok, como detalhado pelo site The Mirrror.

Segundo o site, as pessoas que passavam não a notaram nas portas de vidro e ela percebeu que as saídas estavam fechadas.

Sian ficou andando de andar em andar em busca de um segurança por mais de 40 minutos, mas não encontrou ninguém que pudesse ajudar.

Ainda de acordo com as informações, ela finalmente encontrou a liberdade ao sair pela escada de incêndio até um bar que fica embaixo do shopping, pondo fim à sua noite desastrosa.

“O prédio estava completamente vazio, algo que ela não esperava”, detalhou.

Texto com informações do site The Mirror