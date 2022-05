Jovem com epilepsia é ‘convidada a se retirar’ de banheiro exclusivo depois que trabalhadora ‘considerou’ por conta própria que ela não poderia utilizar

Uma Jovem com epilepsia, ‘convidada a se retirar’ de um banheiro exclusivo, depois que uma trabalhadora do local ‘considerou’ por conta própria que ela não poderia utilizar, revelou que se sente “envergonhada”.

Tay Beales, de 22 anos, estava fazendo compras em Londres com sua namorada Freya, quando decidiram entrar na loja M&S para procurar itens de casa, como detalhado pelo site The Mirror.

Tay, que sofre de epilepsia, teve que usar o banheiro e, quando tentou ir ao WC para deficientes, um membro da equipe a impediu dizendo que ela “não era deficiente”.

Ela também disse que a trabalhadora também a conduziu ao banheiro masculino.

“Eu disse que sou deficiente, tenho epilepsia, uma placa na porta até dizia que ‘nem toda deficiência é visível’. Então ela me disse ‘não, você precisa entrar lá’ e me enxotou para o masculino”, disse.

“Eu não sabia que estava indo para o masculino neste momento. Eu entrei lá e havia um homem fazendo xixi. Eu me senti desconfortável e voltei para o banheiro feminino”.

“A funcionária então me viu novamente e disse ‘não, você precisa ir para os deficientes’ e novamente me enxotou do banheiro feminino”.

“Eu estava tentando não chorar. Quando eu estava tentando explicar o que aconteceu, eu engasguei.”

Segundo o site, a namorada também ouviu uma cliente conversando com a funcionária: ‘não acredito que você deixou um homem entrar no banheiro’. A funcionária então disse: ‘Ela não é um homem e eu não sabia onde colocar ela, ela disse que é deficiente, mas não é’.

Em total descrença, Freya e Tay foram falar com outro membro da equipe para reclamar.

Freya disse: “Foi embaraçoso, tivemos que explicar tudo o que aconteceu na loja na frente dos clientes. Não cabe ao funcionário decidir se alguém tem ou não deficiência ou se o cliente é homem ou mulher”.

Ainda de acordo com as informações, um porta-voz da M&S disse: “Temos uma abordagem de tolerância zero à discriminação na M&S e sempre trabalhamos para garantir que nossas lojas sejam acolhedoras para todos”.

“Falamos hoje com Tay para pedir desculpas diretamente e ela aceitou um gesto de desculpas”.

