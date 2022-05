Homem assiste esposa ser expulsa da empresa e relata não ter feito nada para impedir: “Eu chamei o segurança”

Nesta quarta-feira (18), um relato no Reddit ganhou rápida notoriedade. Um homem de 33 anos desabafou sobre um episódio que enfrentou na sua empresa, resultado de uma confusão com a esposa, de 26 anos. O texto foi publicado pelo usuário throwra37736 em um servidor da plataforma. Os dois estão casados há dois anos.

“Admito que ela é uma cabeça quente e pode ser um pouco demais, especialmente quando está brava comigo. Assumo a responsabilidade por qualquer erro que eu cometa, como não limpar o banheiro após o banho ou encher o carro com gasolina depois de usá-lo”, iniciou o relato.

“Eu até fico lá e a deixo descarregar sua raiva e frustração em mim, MAS apenas em casa e não em público. Ela tende a começar a discutir comigo em público em vez de esperar até chegarmos em casa”, continuou.

A ida à empresa

De acordo com o relato, a mulher do homem tem o visitado recentemente para reclamar sobre suas atitudes do dia anterior, como não conseguir as coisas que disse que conseguiria, ou não fazer as coisas que prometeu fazer.

O homem relatou se sentir humilhado, pois a atitude de sua esposa está afetando seu trabalho a ponto de ele receber advertências de seus supervisores que, segundo ele, tem sido muito pacientes e compreensivos.

“Na semana passada eu estava no meio de uma reunião de 2 horas e a próxima coisa que eu sabia era ver minha esposa entrar, enquanto gritava comigo perguntando por que eu estava mantendo meu telefone desligado (eu tive que desligá-lo depois de receber avisos, mas ela me proibiu)”, relatou.

O homem ficou surpreso com a interferência de sua esposa, pois todos os colegas de trabalho e clientes em potencial estavam presentes. Ele chamou a segurança para tirar sua mulher de lá.

“Minha esposa começou a discutir com ele [um dos seguranças] dizendo-lhe que estava comigo. Em seguida, começou a me pedir para sair do meu lugar e dizer-lhes para recuar. Mas eu não apenas assisti enquanto a segurança a escoltava para fora. Foi horrível porque eu tinha medo de perder meu emprego. Ela gritou comigo repetidamente para fazê-los parar, mas acabou sendo expulsa”, escreveu.

Após a expulsão

Segundo o autor do relato, ele foi comunicado de que sua esposa não teria mais a permissão de aparecer na empresa, sendo seu último aviso. Ao chegar em casa, sua esposa estava o esperando e passou a gritar sobre ele ter assistido sua expulsão e não fazer nada.

O homem explicou para sua esposa que ela ultrapassou o limite, colocando seu emprego em risco por causa de algumas chamadas perdidas.

“Ela começou a chorar dizendo que eu ainda deveria tê-la defendido depois de ser humilhada na frente dos meus colegas de trabalho, mas disse para não se preocupar com isso porque ela não tinha mais permissão para ir lá. Minha mulher ficou mais furiosa e foi para a casa da mãe”, finalizou o homem.

