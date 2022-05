Grávida se revolta após o marido dizer que não quer que o bebê se pareça com ela

Uma mulher ficou completamente irritada por um comentário realizado pelo seu marido. Segundo ela, o companheiro afirmou que “não queria que o bebê se parecesse com ela”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher ficou completamente indignada com a atitude do marido e decidiu desabafar em uma publicação no Reddit.

Em sua postagem, ela conta que toda situação aconteceu durante o chá revelação de seu bebê. Ela, que já não estava animada com a festa, ficou completamente assustada com o comentário desrespeitoso feito pelo marido.

“Nós nos casamos há 3 anos e estamos esperando nosso primeiro filho juntos. Descobrimos que teremos uma menina e nossos sogros decidiram dar um jantar para revelar a novidade”, conta a mulher.

Segundo ela, a ocasião contou com a presença de diversos parentes o que a deixou extremamente ansiosa, já que ela não gosta de estar rodeada de grandes quantidades de pessoas.

“Depois do anúncio o meu marido quis fazer um brinde. Ele abriu uma garrafa, serviu os presentes e propôs um brinde para que nossa filha ‘fosse saudável, mas não se parecesse comigo’. Todos riram da situação”.

Ela ficou desconfortável com o comentário

Diante da situação, a mulher relata ter ficado extremamente desconfortável com a colocação feita pelo marido. “Senti tanta raiva que minha ansiedade saiu do controle. Peguei minha bolsa e me levantei para ir embora”.

No entanto, antes de ter a oportunidade de deixar o local, a mulher conta que o marido a interceptou para dizer que fez “apenas uma brincadeira” durante o brinde.

“Ele veio até a porta me perguntar o que tinha acontecido e quando expliquei, começamos a discutir. Ele disse que foi uma brincadeira e que eu exagerei, mas isso é algo que ele vem fazendo desde que engravidei”, conta a mulher.

“Essa não foi a primeira vez, um dia ele ainda disse, logo pela manhã, que desejava que nossa filha não se parecesse comigo. Isso me machucou ainda mais porque estou lidando com problemas de autoestima e ansiedade”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em se sentir desrespeitada com a situação e deveria tomar medidas extremas o quanto antes. “Divorcie-se antes que sua filha chegue ao mundo. Ele está errado em te tratar dessa forma e esse comportamento dele é nojento”.

“Isso não foi uma piada, foi um insulto. Você merece alguém que te ame e respeite”, finalizou outro.