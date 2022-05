Ela queria uma tatuagem de coelho, mas entrou em desespero ao receber isso

Vale a pena se arriscar em um “mutirão” para fazer uma tatuagem ‘barata’? Para a usuária do TikTok @vaniyabean, da Califórnia, Estados Unidos, valia, até que ela viu o resultado de um desenho que lhe custou pouco mais do que seria R$ 50. A tattoo foi feita na última sexta-feira (13).

Em um dos vídeos publicados em sua conta do TikTok, ela contou que chegou a perceber o resultado, que não era semelhante ao supostamente já desenhado pelo tatuador em outra ocasião, mas como tinha que ir trabalhar, não reclamou imediatamente sobre o desenho.

Durante seu relato, @vaniyabean reforçou que seus amigos também não tinham gostado do resultado de suas tatuagens, afirmando que a maioria das escolhas não tiveram o mesmo desenho reproduzido, pelo menos não o mais próximo possível.

Por ser uma tatuagem “barata”, a jovem não poderia escolher um desenho original, mas sim um que já deveria ter sido desenhado anteriormente pelo profissional.

O problema com a tatuagem será resolvido

Ao trazer detalhes sobre o caso, a usuária da plataforma de vídeos disse que posteriormente conversou com o dono do estúdio e este afirmou que iria consertar os problemas com as tatuagens e que ela e os amigos só tinham que esperar aproximadamente duas semanas para que os desenhos cicatrizassem.

Alguns internautas se pronunciaram sobre o caso e disseram:

“É por isso que eu não faço tatuagens de sexta-feira 13, alguns desses artistas fazem turnos de 12 a 14 horas para atrair o maior número possível de clientes com pouca ou nenhuma pausa” ;

; “O que aconteceu com a boca e o nariz? Eles se tornaram uma bolha!”.

Veja abaixo o vídeo que repercutiu na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).