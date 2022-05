Ela não foi convidada para o casamento da cunhada por ser ‘bonita demais’

Uma mulher está completamente perplexa depois de não ter sido convidada para o casamento de sua cunhada. Segundo ela, a noiva quer garantir que seja “a pessoa mais bonita” presente na celebração.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, de 24 anos, recorreu a uma publicação no Reddit para desabafar sobre sua situação.

Em seu relato ela conta que a cunhada sempre “teve inveja” de sua aparência e por vezes fez diversos comentários sobre suas roupas e maquiagem, sendo inclusive considerada “superficial” pela mulher por gostar de usar maquiagem regularmente.

Apesar de se estranharem com uma certa recorrência, ela conta que recentemente também teve algumas situações desconfortáveis com o noivo da cunhada. “Quando eu usei um vestido decotado ele ficou olhando para os meus seios. Em ocasiões anteriores ele olhou para minhas pernas e começou a demonstrar nervosismo ao falar comigo”.

Recentemente, no entanto, a situação se agravou depois que ela recebeu um pedido para não comparecer ao casamento.

Ela foi convidada a não comparecer ao casamento

Segundo relato, a mulher conta que a cunhada a chamou de lada para uma conversa entre mulheres. “Ela me chamou no particular e pediu para eu não ir ao casamento”.

“Ela disse que merece ser a pessoa mais bonita do casamento e que eu iria estragar isso pois iria atrair todos os olhares para mim. Eu disse a ela que usaria um vestido simples e não passaria maquiagem, mas ela foi irredutível”.

Por saber que a situação com a cunhada vai além disso, ela decidiu não discutir e apenas informou ao marido que não compareceria ao evento.

Ele não reagiu bem a novidade e decidiu cobrar explicações da irmã que rapidamente acusou a cunhada de “denunciá-la” apenas para “poder ostentar sua aparência”.

Para os usuários do Reddit, a noiva está completamente fora da razão. “Por que você deveria esconder isso do seu marido? Acho que ele iria perceber de toda forma”.

“Sua cunhada está com raiva porque o noivo dela está balançado com a sua aparência. Isso é um problema dela e não seu”, comentou outra pessoa”.