Após 9 meses ela descobriu um significado oculto no nome do filho

Uma mãe decidiu buscar por ajuda na internet depois de descobrir um significado oculto relacionado ao nome de seu filho mais novo. Sem saber como lidar com a situação, ela pediu a opinião dos usuários do Reddit.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher ficou completamente decepcionada ao descobrir o significado “não intencional” referente ao nome de seu filho.

De forma anônima, ela conta que é mãe de dois meninos. Um de 9 anos, chamado Leo, e outro de 9 meses, chamado Griffin. No entanto, a escolha dos nomes está fazendo a mãe perder o sono.

Segundo seu relato, a medida que Griffin cresce ela se preocupa cada vez mais com a reação das pessoas aos nomes de seus dois filhos. Ela acredita que algumas pessoas podem pensar que ela “criou um tema” para nomear os filhos em homenagem a animais mitológicos.

Ela está preocupada com a relação entre os nomes

Após perceber a relação entre o nome das crianças, ela passou a se preocupar com a situação e com o fato de que as pessoas podem acreditar que ela propositalmente escolheu os nomes por este motivo.

“Meu filho mais novo, de 9 meses, se chama Griffin. Eu amo o nome dele e adoro chamá-lo de Griff. Isso não é um problema para mim. O problema é que sem querer ele tem um ‘tema’ quando dito em conjunto com o nome do meu filho mais velho, Leo”, explica.

Para ela, a escolha foi involuntária e não teve qualquer relação com a temática “animais místicos”. “Percebi isso pouco antes de nomeá-lo, mas não me incomodei. No entanto, passados nove meses, eu não consigo tirar essa ideia da cabeça”.

“Tentei apelidá-lo de Fin, mas isso não parece certo. Por vezes me peguei sonhando acordada com nomes completamente diferentes”, conta a mulher antes de pedir ajuda aos demais usuários da plataforma.

“Desculpe, mas isso é ridículo. Se alguém perceber isso provavelmente vai pensar que é a coisa mais legal do mundo. As pessoas adoram padrões e temas”, comentou uma pessoa.

“Acho que é uma conexão fofa, as pessoas pode pensar que você realmente gosta destes animais, mas o nomes combinam bem”, afirmou outra.