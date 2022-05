Mulher proíbe sogra de visitar sua casa após ela ter feito algo inusitado: “Violou minha privacidade”

Uma mulher desabafou no Reddit sobre uma decisão difícil a ser tomada em relação à sogra. De acordo com ela, a mãe de seu marido invadiu sua privacidade de uma forma inesperada e absurda. O desabafo foi realizado no dia 12 de março pela usuária throwraOP96657 em um servidor da plataforma.

“Meu marido sofreu um acidente de carro há quase um mês, ele está acamado devido a uma lesão nas costas e eu sou sua cuidadora principal. A pressão tem sido demais da minha sogra, ela continua me dizendo para cuidar dele e estar lá para ele constantemente”, iniciou o desabafo.

Segundo a mulher, sua sogra implorou para que ela tirasse um tempo de seu trabalho e enviasse atualizações de hora em hora sobre o status do filho. Caso sua nora não a atualizasse, ela ficava brava e criava caso.

“Ela o visita todos os dias, mas não faz nada para ajudar. Alternativamente, ela lista todas as coisas que eu deveria ou não fazer. A família continua me dizendo que ela só está preocupada com o filho, então eu tento manter a calma”, escreveu.

A atitude inusitada da sogra

A mulher conta que, dias atrás, sua sogra ligou para repreendê-la, pois a nora não trocou os lençóis rapidamente. A moça não tinha ideia de como ela descobriu aquilo, já que seu marido não ligou para a mãe. Logo depois, a cunhada explicou a situação.

“Minha cunhada me ligou para dizer que a mãe dela instalou uma câmera no quarto para ver se eu estava cuidando bem do filho dela”, relatou.

“Fiquei atordoada. Depois de vasculhar a sala, encontrei a câmera, liguei para minha sogra e tivemos uma grande briga. Ela admitiu isso e disse que estava apenas se sentindo preocupada e queria ter certeza de que seu filho estava sendo cuidado (apesar de ele ligar para ela todos os dias). Eu gritei com dizendo que ela não tinha mais permissão para entrar na minha casa depois disso”, detalhou a mulher.

A decisão da nora

Segundo o relato, a sogra a acusou de tentar impedi-la de visitar seu filho, além de deixá-lo mais doente sem as visitas da mãe. Mais tarde, a família ligou para a mulher pedindo para que ela esquecesse a ideia de proibir as visitas da mãe de seu marido.

“Eu disse a eles que ela violou minha privacidade e se aproveitou da situação. Para eles, estou levando isso muito pessoalmente e que não posso culpar uma mãe preocupada por querer para ter certeza de que seu filho está bem, especialmente porque ela listou coisas que achava que eu estava fazendo errado”, desabafou.

“Terminei a conversa, mas meu marido está chateado me dizendo que estou sendo vingativa e que, se a mãe dele não puder vir, ele se mudará para lá com ela. Nós discutimos, então eu saí e ele ficou em silêncio desde então”, finalizou.

