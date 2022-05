Influenciador ganha mais de 10 mil reais vendendo meias com chulé no OnlyFans

O OnlyFans é principalmente uma plataforma de venda de conteúdo adulto, mas a verdade é que qualquer pessoa pode criar qualquer tipo de conteúdo, desde que haja interesse dos seguidores.

Isso foi demonstrado por um britânico que ganha quase 10 mil reais por mês mas vendendo suas meias. Mas, tem um detalhe: as meias precisam ter sido usadas antes.

Billy-Joe Gray, de 25 anos e com cerca de 300 mil seguidores no TikTok, viralizou nesta rede social após divulgar o que vendia no OnlyFans. Ele disse que fatura cerca de $ 2 mil dólares por mês, cerca de R$ 9.900 reais, vendendo suas meias usadas através da plataforma.

O britânico administra sua página OnlyFans junto com seu parceiro e não fazia ideia de que havia um mercado que consome meias usadas. Em entrevista ao The Mirror, ele disse que vende cada par de meias por um valor entre 10 e 30 libras esterlinas (entre 62 e 186 reais). O jovem disse que vende, pelo menos, cerca de uma dúzia de meias usadas por semana.

No TikTok, ele explicou que, para conseguir esse dinheiro, ele precisa usar um par de meias diferentes todos os dias e fazer todas as suas atividades, como ir ao supermercado ou à academia. No final do dia, ele guarda as meias em saquinhos tipo zip-lock e envia aos interessados.

Gray destacou a importância dessas roupas não serem lavadas, pois é um dos pedidos que os clientes fazem. O empresário da indústria de vestuário também leva em consideração “pedidos especiais” de seus clientes, embora os cobre a mais.

“Recebo compradores recorrentes que compram meias usadas o tempo todo. Vou à academia em dias específicos para eles e uso as mesmas meias de um a três dias”, disse ele.

De acordo com Gray, a maioria de seus compradores são da comunidade LGBTQIA+. “Tenho recebido muito apoio deles. Eles são meu público principal”, disse ele ao The Mirror.

E a estrela do OnlyFans não vende apenas suas meias. “Há também muitos americanos que compram minhas roupas íntimas usadas”, disse ele.

Coisas curiosas como essa são vistas diariamente no OnlyFans. No Metro World News, por exemplo, contamos recentemente a história de Candace Cynthia, que ganha centenas de reais por mês enviando fotos de áreas íntimas de seu corpo não depiladas para fãs pela plataforma.