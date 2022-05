Fúria da mãe quando marido sugere que ela ‘se trate’ indo fazer compras de supermercado para a família

Uma mãe revelou que ficou furiosa com o companheiro depois que ele sugeriu que ela tirasse algum tempo para si mesma como um deleite - indo fazer compras de supermercado para toda a família.

A mãe, chamada Georgina, disse que seu companheiro muitas vezes a deixa em casa com seus filhos sempre que há uma partida de futebol que ele quer assistir, e geralmente diz que estará “de volta em breve”, mas acaba chegando na madrugada.

Georgina disse em um vídeo do TikTok que ficou indignada durante a escapada mais recente do parceiro, como detalhado pelo site The Mirror.

Para “compensar”, o cara disse que ela poderia pegar o cartão dele e ter um “tempo para si mesma” no supermercado - que era sua ideia de uma pausa para a mulher.

Mas a mulher, que posta sob o nome de usuário @georginaandthegirls, decidiu resolver o assunto com as próprias mãos e usou o cartão do parceiro para comprar uma roupa de banho - antes de reservar um dia de spa.

Georgina se recusou a contar ao parceiro para onde ela tinha ido, e apenas mandou uma mensagem dizendo que ela estaria “de volta em breve” para imitar as mensagens que ela frequentemente recebe.

Ainda de acordo com as informações, os usuários do TikTok aplaudiram Georgina por seu plano de vingança rápido,

Em outro momento, ela também compartilhou outro vídeo no qual insistiu que seu relacionamento está bem e ela está “feliz” no momento.

