A verdade sobre o vídeo que mostra como cobra caninana selvagem deixa ser capturada e manipulada

Um encontro impressionante com uma cobra caninana selvagem foi capturado e compartilhado no canal “Mundo Animal” no Youtube. Na gravação, é possível ver como o animal é capturado e manipulado.

A cobra conhecida como a mais rápida do Brasil entrou em modo de ataque e deu alguns botes, mas se rendeu e não foi exibida para a câmera durante vários minutos. Em alguns momentos, é possível ver que a cobra parece estar ferida e esse pode ser o motivo de uma menor agilidade.

Confira as imagens que mostram como ela é capturada com cuidado:

Recentemente, o biólogo conservacionista, Gilberto Ademar Duwe, também mostrou uma caninana de perto e explicou que mesmo carregando a fama de brava, a cobra também pode ficar mais tranquila em algumas ocasiões.

A caninana (Spilotes pullatus) não é venenosa, mas pode morder quando se sente ameaçada e adota uma postura de dar medo, pois infla o pescoço, tira o corpo do chão e movimenta a cauda rapidamente.

A equipe da Fundação Ambiental Jaraguense do Meio Ambiente em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, mostrou como Gilberto usou sua habilidade para resgatar uma cobra caninana de dois metros.

O vídeo fez sucesso nas redes:

No Brasil, é possível encontrar a caninana principalmente em áreas de Cerrado e da Mata Atlântica. Ela é ágil em solo, arvores e também na água.

Ela possui uma dieta variada que pode ser alimentada por roedores, ovos, algumas aves pequenas e até mesmo outras cobras.

É importante sempre recordar que, em caso de encontrar uma cobra na natureza, o melhor é manter distância e permitir que ela siga seu caminho sem nenhuma interferência. No entanto, quando você encontra uma serpente em casa, o correto é isolar o cômodo, fechando portas e janelas, retirar animais de estimação de perto.

Os animais selvagens nunca devem ser capturados se você não tem experiência porque além de ser perigoso, é crime. Sempre entre em contato com um órgão ambiental, como o Ibama ou o Corpo de Bombeiros.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!