A imagem ‘perturbadora’ de um OVNI divulgada pelo Pentágono dos EUA; confira registro

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, afirmou ter encontrado mais de 400 OVNIs (objeto voador não identificado) desde 2004.

As autoridades afirmaram, nesta terça-feira (17), durante audiência no Congresso dos EUA que têm certeza de que seus soldados encontraram objetos ou fenômenos voadores não identificados (OVNIs).

No encontro para tratar sobre o tema, os militares também aumentaram os alertas recebidos desde 2004 para 400, de acordo com informações do site ‘ABC News’.

“Existem eventos inexplicáveis”, informaram as autoridades americanas. Confira imagem emblemática de um dos avistamentos:

Crédito (Reprodução)

O deputado Andre Carson, que encabeça o tema, disse que os OVNIs “são uma ameaça potencial à segurança nacional e devem ser tratados dessa maneira”.

“Relatos de avistamentos são frequentes e contínuos”, informou um membro do Pentágono.

Vida alienígena?

O relatório de inteligência do ano passado só podia explicar um dos 144 encontros documentados (naquele momento) e não continha as palavras “alienígena” ou “extraterrestre”.

Ainda de acordo com as informações, o documento afirmou então que os incidentes de UAP (fenômenos aéreos não identificados) exigiriam um estudo mais aprofundado.

O Pentágono está estabelecendo um escritório para acelerar “a identificação de objetos aéreos anteriormente desconhecidos ou não identificados de maneira metódica, lógica e padronizada”.

Com informações do site ABC News