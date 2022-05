VÍDEO: Você consegue encontrar a cobra grande escondida na imagem?

A camuflagem é uma questão de sobrevivência na vida selvagem, mas também pode se tornar um jogo mental muito interessante quando tentamos descobrir onde os “mestres do disfarce se esconder”.

Recentemente, uma serpente Copperhead, que possui um veneno tóxico que ataca o sistema circulatório das vítimas, mas raramente é mortal para humanos, voltou a se tornar viral nas redes graças a uma imagem na qual se camufla nas folhas.

Já viu a foto?

Reprodução (Reddit)

Se não conseguiu encontrá-la, deixamos mais fácil:

Reprodução

Agora, após este desafio, mais uma cobra pode ser buscada entre as folhas de uma árvore depois que um vídeo deu o que falar na Internet.

Confira se você consegue achar a serpente:

Reprodução (Facebook)

Olha como ela está escondida e sua coloração ajuda na camuflagem:

Reprodução

O vídeo divulgado pelo portal The Kashmir Monitor, informa que a cobra foi avistada em Caxemira, dividida entre a Índia, o Paquistão e a China.

Giant snake spotted among trees in Kashmir Posted by The Kashmir Monitor on Monday, May 16, 2022

A cobra foi chamada de “gigante” pelo portal, o que rendeu brincadeiras por parte dos seguidores, que até chegaram a comparar em tom de deboche com as “anacondas brasileiras”.

Confira mais:

Conhecidas no mundo todo pelo tamanho e pelo famoso filme “Anaconda”, as sucuris são as segundas maiores cobras do mundo. Ela pode chegar a medir nove metros e é encontrada na Amazônia e regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Assim como todas as maiores serpentes do mundo, ela é carnívora, mas não têm veneno. Elas matam suas presas por constrição, se enrolando nelas e apertando até que a oxigenação seja comprometida.

Já a maior cobra do mundo é a píton-real, que entrou no livro dos recordes “Guiness Book” com um exemplar de 10 metros de comprimento. Ela é encontrada principalmente nos países do Sudeste Asiático, como Filipinas, Indonésia e Timor Leste.

Assim como a sucuri, é uma ótima nadadora que caça nas margens dos rios, mas também pode aparecer em centros urbanos.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!