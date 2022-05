Mulher cola cartaz no carro do companheiro escancarando a traição. “Cria vergonha na cara”

Cartaz colado no carro do namorado traidor (Reprodução/redes sociais)

Um cartaz escrito à mão e colado na lateral de um carro preto com fita adesiva chamou a atenção de quem passava por uma das ruas de Belém, neste domingo.

Muitos pararam para ler e matar a curiosidade, e descobriram que ali não era uma simples pegadinha entre amigos, mas um caso de traição real onde uma mulher que se identificava como Naná desabafava sobre o companheiro e escancarava suas traições.

No cartaz, Naná dá uma dura no companheiro e o avisa para passar em casa para pegar suas roupas, porque ela não queria mais nada com ele. “Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite ela”, disse Naná.

Naná é Benedita Carvalho Lopes, que vivia há 13 anos com Alessandro, segundo apurou reportagem do G1. No cartaz ela disse que ele sumia todas as semanas para dormir com a amante e ela chegou em um nível de estresse tão grande que resolveu deixar um bilhete mandando-o ir morar com a amante. Ela, porém, achou que só ele iria ler o cartaz, e não que viralizaria nas redes sociais e praticamente todo o país soubesse do seu problema conjugal.

Em sua conta no Instagram, Naná pediu desculpas após o caso viralizar. “Desculpa a repercussão dos fatos, não faz parte da minha conduta. Mas eu já estava no meu limite de estresse. Quem convive, sabe e ponto!”, disse.

Veja a mensagem do Cartaz:

“Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite ela… Ass: Naná.”