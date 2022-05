Idosa fica com ferimentos significativos no rosto após ser atacada na cama por ratazana

Uma idosa, com lesão cerebral, ficou com ferimentos significativos no rosto após ser atacada na cama por uma ratazana.

Havia sangue em todos os lugares quando Diana Kirk, de 76 anos, foi encontrada por seu marido John, de 85 anos, em sua casa em Bingham, na Inglaterra.

Ela teve arranhões no rosto, pescoço e mãos e foi levada às pressas para o hospital, onde ficou por quatro dias, como detalhado pelo site The Mirror.

Diana dorme no andar de baixo em uma cama especial e é cuidada pelo idoso, que dorme no andar de cima.

Ele ouviu um barulho no início da madrugada, mas não entendeu muito bem o que era. Pouco depois, novamente mais ruído e acabou adormecendo.

Quando ele desceu na manhã e verificou sua esposa, ele viu o que o rato havia feito e imediatamente chamou a ambulância.

“Foi absolutamente selvagem. Fui e bati na porta da jovem do outro lado da estrada, pois ela também sempre acorda cedo e ajudou”.

Um vizinho montou uma armadilha na casa e a ratazana acabou sendo pega em uma gaiola.

“Por causa de sua condição, minha esposa não pode se mover”, disse Kirk.

“Ela não pode sentir dor, então ela não saberia muito sobre o que aconteceu”, completou.

Woman's face eaten by rat as she slept unable to move or feel pain https://t.co/8AMeCgFaeh via @MetroUK — Michael Kaminsky (@Michael55619449) May 17, 2022

Com informações do site The Mirror