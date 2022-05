Homem tenta recriar pose icônica do Titanic com namorada e situação acaba terminando em tragédia

Em um caso inesperado, um homem tentou recriar a pose icônica do filme Titanic com a namorada e a situação acabou terminando em tragédia.

Furkan Ciftci e a namorada Mine Dinar, ambos de 23 anos, caíram no mar na cidade de Izmit, na Turquia, depois de tentarem criar a icônica pose de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

O casal, que estava bebendo, escolheu a beira do píer para a foto perfeita, mas o incidente aconteceu quando os dois caíram no mar, de acordo com informações do Daily Star.

Furkan e Mine supostamente cruzaram uma corrente de segurança para posar na beira do píer, com a dupla caindo na água logo após sua tentativa de recriar a cena icônica do filme.

Segundo o site, rapidamente pescadores próximos ajudaram no resgate. Ela foi puxada para um local seguro.

NO entanto, o namorado desapareceu sob as ondas, sendo necessário chamar uma equipe de regaste para procurar o jovem de apenas 23 anos.

Infelizmente, o corpo de Ciftci foi retirado do oceano por uma equipe de mergulho duas horas após o incidente.

Mine disse à polícia que ela e seu parceiro acharam engraçado recriar a “pose do Titanic”. O casal cruzou a corrente para ficar na beira do píer quando perdeu o equilíbrio.

Ainda de acordo com as informações, uma investigação sobre o incidente estão em andamento.

Texto com informações do site Daily Star.