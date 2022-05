Vídeo mostra como cobra invade casa rapidamente e arranca gritos

Mais um vídeo que mostra como o ser humano pode se assustar com a vida selvagem se tornou viral nas redes sociais. Desta vez, a página Viral Hog no Instagram trouxe um vídeo que mostra como uma cobra invade uma casa rapidamente.

O animal desliza com tanta rapidez e agilidade que passa por uam jovem que estava sentada em frente à porta aberta da residência.

Confira as imagens:

Esta não é a primeira vez que mostram a rapidez de uma cobra ao invadir uma casa. Em 2021, um vídeo mostrou como uma cobra-rei, a maior cobra venenosa e mortal do mundo, assustou uma família da província de Soc Trang, no Vietnã.

As imagens revelam como a serpente venenosa avança para dentro da casa, causando com que uma criança que brincava tranquilamente no chão fosse carregada as pressas para evitar um acidente.

Na ocasião, o avô do menino foi viu o réptil e, como havia se recuperado recentemente de um derrame, não conseguiu reagir rapidamente e gritou por socorro.

Felizmente, o pai da criança correu para ajudar e fechar a porta antes que a cobra os alcançasse, mesmo assim o animal tentou se esgueirar por baixo da porta.

Além de ter força para levantar até um terço do seu corpo do chão para atacar, esta cobra surpreende pela agilidade e rapidez, já que pode chegar a deslizar por 20 km / h.

Confira as imagens:

No Brasil, a cobra caninana impressiona pela agilidade e rapidez que se movimenta, podendo desaparecer de vista em um piscar de olhos.

Ela não é venenosa, mas tem a fama de brava, pois quando se sente ameaçada levanta o corpo do chão, inflar o pescoço e começa a vibrar a cauda para intimidar o predador. No entanto, Quase sempre, ela prefere escapar como vemos no vídeo, pois é ágil em solo, água e árvores.

Em um compilado de imagens, o perfil @Fauna_Nordestina, administrado pelo bombeiro Danilo Alves, mostra a destreza da caninana em diversos ambientes. Veja a seguir: