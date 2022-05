Vídeo: Criança tem ataque de desespero ao ver que levavam embora TV de sua casa

Um vídeo compartilhado recentemente no TikTok gerou comoção entre internautas, depois que uma criança, cuja identidade foi preservada, foi flagrada tendo um ataque de desespero ao ver que levavam a TV de sua casa.

De acordo com a descrição do vídeo, as mulheres que aparecem na imagem estão realizando um procedimento conhecido como “embargo”, no qual profissionais nomeados realizam a apreensão de determinados bens para que as pessoas paguem em total ou o que for possível de suas dívidas.

O site Conceptos Jurídicos [em espanhol] reforça: “O embargo é uma medida de execução forçada destinada a individualizar os bens do patrimônio do devedor suficientes para fornecer uma quantia em dinheiro ao credor. Consiste na declaração judicial sobre quais bens, de propriedade do devedor, podem ser utilizados para pagar sua dívida”.

Não deixe de ler esta notícia: Mulher se revolta ao flagrar homem tirando fotos de seus pés em voo

Os comentários dos internautas sobre vídeo

Como comentado anteriormente, a gravação gerou comoção entre os internautas que disseram em várias mensagens:

“As crianças são sempre as que mais sofrem com as decisões e ações dos pais”;

“Eu sei que tem gente muito boa e eles vão dar uma TV para a criança”;

“Quando eu era criança, a TV era o único entretenimento que eu tinha, porque meus pais trabalhavam e eu tinha que ficar em casa sem sair, eu entendo isso”;

“A criança não tem culpa”;

“Além de comentários classistas e sem empatia, eles não se preocupam em investigar a situação e depois dar sua ‘opinião’”.

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo divulgado na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS: