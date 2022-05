O regresso secreto de um vencedor da lotaria ao trabalho como motorista de caminhão, apesar de ter ficado milionário, se tornou viral nas redes sociais recentemente.

Steve Schiltz respondeu ao pedido de ajuda quando a falta de caminhoneiros estava cortando suprimentos em todo o país, como detalhado pelo site The Mirror.

Ele disse: “Eu era motorista de caminhão antes de ganhar na loteria e recebi uma carta pedindo para eu voltar”.

Steve, de 56 anos, dirigiu caminhões de uma rede de supermercados pelo País de Gales e Inglaterra durante a crise do Covid, levando suprimentos.

Ele foi incentivado pela esposa Lesley, que continuou trabalhando com saúde depois que o casal ganhou uma fortuna em 2019.

Segundo site, Depois da vitória, de quase 7 milhões de reais, eles fizeram poucas mudanças luxuosas.

Moram na mesma casa e usam parte de sua fortuna para o futuro financeiro dos seis filhos e quatro netos.

Steve atribui sua boa sorte ao seu “anjo da guarda”, a filha Theresa, que morreu de ataque cardíaco com apenas 16 anos.

Ele correu a Maratona de Londres no ano seguinte em sua memória para arrecadar fundos para crianças doentes.

Os braços de Steve estão tatuados com o nome e a foto de Theresa e ele atribui a isso sua sorte na loteria.

Ainda de acordo com as informações, o casal ainda participa do sorteio toda semana e diz que, se ganhar novamente, vai doar tudo para causas sociais.

Steve disse: “Tivemos muita sorte, é uma sensação maravilhosa não ter mais preocupações com dinheiro”.

Com informações do site The Mirror