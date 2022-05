Uma mulher ficou chocada depois de flagrar um homem tirando fotos ‘discretamente’ de seus pés durante uma viagem de avião.

A usuária do TikTok, Alina Bedrossian, compartilhou sua história nas redes sociais, ao lado de um vídeo do homem sendo pego em flagrante, como detalhado pelo site The Mirror.

No registro, Alina pode ser vista relaxando com as pernas para a frente, e o homem se inclina para frente enquanto o telefone está carregando – então ele toca um botão na tela.

Mas há ângulo suficiente para ver que o telefone dele está no modo de câmera, e Alina mais tarde conseguiu obter mais detalhes - do homem tirando a foto de seus pés.

Mulher se revolta ao flagrar homem tirando fotos de seus pés em voo

O vídeo já conta com mais de cinco milhões de visualizações e milhares de comentários. Um seguidor disse: “Isso arruinaria totalmente meu voo”.

Em seguida, outro escreveu: “O fato de que ele até olhou para a foto na sua frente depois”.

Muitos usuários ficaram chocados com a audácia do homem, como escreveu um deles: “Eu teria perguntado se ele precisava de um ângulo melhor”.

E outro acrescentou: “Garota, você deveria tê-lo chamado e dito a um comissário”.

Logo as pessoas começaram a perguntar se ela conhecia o homem, e Alina respondeu: “Estou de sapato e não, não conheço o cara”.

Com informações do site The Mirror