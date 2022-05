Mulher é repreendida em dois empregos por se vestir ‘inapropriadamente’ por causa de seu corpo

Uma mulher alegou que foi repreendida em dois empregos distintos por se vestir “inapropriadamente”, utilizando roupas formais de trabalho - porque suas curvas naturais foram consideradas muito “distrativas”.

Nina Osegueda foi ao TikTok para compartilhar um vídeo de si mesma onde aparece utilizando um vestido preto, considerado um um look comum.

Como detalhado pelo site The Mirror, e de forma inesperada, ela foi repreendida por causa da forma de seu corpo, em dois momentos.

Ela escreveu: “Fui repreendida duas vezes em dois escritórios diferentes por me vestir ‘inapropriadamente’. É apenas a minha forma”.

Nina - que é dos EUA - também compartilhou em outro registro que explica o que aconteceu com mais detalhes e acusou um chefe de chamar seu traje de “sexy demais” para o ambiente de trabalho.

Ela disse: “A primeira vez que aconteceu, eu estava trabalhando em TI. Fui demitida, e o gerente me disse que eu me vestia ‘muito sexy”.

“Na segunda vez que isso aconteceu, eu estava trabalhando em um escritório em [Washington] DC e a gerente disse a uma colega de trabalho que eu estava usando um vestido de festa”.

Segundo o site, os usuários não podiam acreditar no atrevimento de seus antigos empregadores, com muitos insistindo que a culpa não deveria ser colocada nela por ter curvas.

Ainda de acordo com as informações, um internauta acrescentou: “Lamento que as pessoas não consigam manter os olhos para si mesmas, então culpam você”.

Crédito (Reprodução Redes Sociais -ninaosegueda/Tiktok)

Com informações do site The Sun