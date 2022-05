Engenheiro mineiro sorteado para ir ao espaço viaja aos EUA para treinamento

O engenheiro de produção de Belo Horizonte Victor Correa Hespanha, de 28 anos, viajou aos Estados Unidos para iniciar o treinamento oficial para a viagem que fará ao espaço como passageiro do foguete Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos.

O lançamento do foguete está previsto para a próxima terça-feira e Vitor fará três dias de treinamento intensivo na região do Texas, nos Estados Unidos.

A viagem como turista espacial do brasileiro é do tipo bate e volta, ou seja, a nave atinge a região suborbital da Terra e em poucos minutos inicia o processo de descidas, em um tempo estimado de voo de 10 minutos, desde o lançamento. Victor deve experimentar a gravidade zero por pelo menos 2 minutos durante todo o voo.

Victor foi escolhido em um sorteio após comprar pela primeira fez um NFT (token não fungível) pela Crypto Space Agency (CSA), no valor de R$ 4 mil. A CSA pagou pela viagem e a sorteou entre os compradores dos 5.555 NFTs que colocou à disposição do público. No ato da venda, a empresa havia anunciado que um dos compradores sereia premiado com uma ida do espaço.

Somente no último dia 30 o engenheiro ficou sabendo que foi o selecionado para conhecer o espaço na missão NS-21 da Blue Origin. “É assustador, nunca pensei, sou pessoa comum, mas estou tendo essa oportunidade incrível. Isso é para mostrar que viagem ao espaço não é só coisa de bilionário”, disse o mineiro ao receber a notícia.

Após sexta-feira, Victor Hespanha terá se tornado o segundo brasileiro a ir ao espaço. O primeiro é o astronauta brasileiro Marcos Pontes, em 2006.

A Blue Origin já realizou 20 missões no espaço, mas apenas quatro com passageiros. Em outubro do ano passado, a empresa aeroespacial de Jeff Bezos levou ao espaço nada menos do que William Shatner, o Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas.