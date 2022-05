Aniversário da decepção: Após se sentir insultada por presentes de filhos e marido, mulher decide investigar cartão de crédito

No final de abril, uma mulher relatou um episódio desagradável que enfrentou em seu aniversário. Ela relatou estar chateada por ter ganhado determinados “presentes de seus filhos e maridos. O desabafo foi feito no Reddit.

“Hoje é meu aniversário. Eu normalmente não espero muito. Temos uma tradição onde o aniversariante escolhe as atividades do dia e o jantar e um presente de cada membro da família. Eu amo isto”, iniciou ela na plataforma.

O dia já não começou bem para ela. Seu marido e filhos não se importaram muito em oferecer um “ar” de comemoração. Ela teve que lembrar sua família de que aquele dia era seu aniversário e recebeu frases como “Sim, nós já sabemos”, ao invés de “parabéns”.

“Eu estava um pouco nervosa porque algumas semanas antes meu marido me informou que estourou seu cartão de crédito. Quando procurei quis saber mais, ele explicou que se empolgou com meu aniversário”, escreveu.

Os presentes

Um dos itens era o que ela havia pedido. Contudo, os outros presentes fizeram com que se sentisse insultada. “Os outros dois presentes eram brinquedos… Brinquedos que eu havia mencionado que iriam dar para meus filhos. Eu não coleciono brinquedos, estes são 100% para meus filhos”, revoltou-se.

“Meu marido me pediu uma lista meses atrás e eu dei a ele cerca de 20 ideias (nada caro, apenas coisas que eu queria para mim). Eu não sinto que precisei particularmente de nada na lista, apenas algo escolhido com consideração”, desabafou.

De acordo com a moça, seu marido nem se lembrou de entregá-la os cartõezinhos caseiros que eles fizeram, sendo sua parte favorita. Depois de 17 anos de casada, a mulher disse se sentir invisível em sua família e chorou pela falta de consideração de sua família.

“Ele não sabia que eu não coleciono brinquedos? Agora estou sentada no meu quarto com a porta fechada, tentando me recompor. Sentindo-se culpada por chorar por presentes”, finalizou.

A sugestão para investigar cartão de crédito

Um dos usuários tomou as dores da mulher a apoiou em relação aos presentes recebidos.

“Não são os presentes. É o fato de você se sentir descuidada e desvalorizada. Se seus filhos e especialmente o marido não conseguiram ficar juntos por um dia do ano para fazer você se sentir especial, há algo errado”, escreveu.

Após registrar o apoio, o mesmo internauta questionou a mulher:

“Eu tenho uma pergunta. Na sua dinâmica familiar, você costuma ser o adulto? Tipo, você é quem está pegando depois de todos, lembrando a todos de suas responsabilidades, cuidando da comida etc.?”, questionou.

Para finalizar, o internauta fez a pergunta chave: “Como ele estourou seu cartão de crédito em brinquedos e o presente para você? Eles são realmente tão caros?”

Em resposta ao internauta, a autora do relato fez suas considerações:

“Obrigada. O comentário sobre me sentir descuidado e desvalorizado colocou como me sinto em perspectiva. Porque eu realmente não me importo com as coisas”, respondeu a mulher.

“Não faço ideia do que aconteceu com o cartão de crédito. Pretendo fazer uma investigação completa quando chegar em casa”, deixou ela registrado.