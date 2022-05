Trabalhador de supermercado critica ‘clientes desagradáveis’ e revela seus ‘hábitos irritantes’

Um trabalhador de uma rede de supermercados, nos Estados Unidos, criticou ‘clientes desagradáveis’ e revelou supostos ‘hábitos irritantes’.

O funcionário anônimo disse que fica furioso quando adolescentes e crianças começam a jogar bolas de basquete nos corredores, como detalhado pelo site The Sun.

Desabafou no Reddit: “Não suporto quando os clientes, principalmente crianças e adolescentes, pegam uma bola de basquete e começam a pular pela loja”.

O funcionário disse que usa o sistema de som da loja para alertar os clientes para não jogarem bolas pela loja.

Segundo o site, outros trabalhadores disseram que adolescentes jogando bolas pela loja também os irritam.

Outro caso foi relatado de duas crianças que correram pela loja e atiraram um no outro com pistolas de água, podendo provocar algum incidente.

Enquanto isso, um trabalhador lembrou-se de quando uma cliente ficou furioso com a forma como suas compras foram embaladas.

Na ocasião, uma senhora teria comprado alguns biscoitos, um cortador de unhas e duas armadilhas para baratas.

Ainda de acordo com as informações, furiosa com a forma como o caixa empacotava suas compras, a senhora supostamente agiu de forma grosseira.

Com informações do site The Sun