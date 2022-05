Influenciadora é atacada por insetos enquanto fazia fotos na praia

Muitas coisas podem acontecer enquanto você está tentando fazer uma boa foto. A bateria do seu celular pode acabar, o vento pode bagunçar seu cabelo ou muita gente pode atrapalhar, etc. Algo menos comum é que um enxame de insetos te ataque, mas foi exatamente o que aconteceu com uma influenciadora canadense.

Chelsie Gold queria passar o aniversário fazendo um ensaio fotográfico usando vários biquínis na Flórida (Estados Unidos), mas foi atacada por vários “mosquitos” que deixaram suas pernas completamente cobertas de picadas.

“Não só as moscas me atacaram, mas também sofri de uma infecção nos rins, de alguma forma. Tive de voltar para casa porque não tinha seguro de saúde. Pensei ‘o que pode dar errado em uma viagem de cinco dias?’, comentou a modelo ao Daily Mail.

A modelo e influenciadora, que tem mais de 32 mil seguidores no Instagram, disse que tentou curar as picadas com vários cremes e óleos, mas as marcas ainda estavam lá por até um mês após a sessão de fotos.

“Percebi quando estava trocando de roupa que havia uma coisa preta em mim, mas pensei que era apenas areia, porque até onde eu sabia não há mosquitos na Flórida”, disse Chelsie, que descreveu os insetos como ‘pequenas moscas microscópicas’”.

“A coceira não é a mesma de um mosquito normal. É o tipo de coceira que você não consegue parar de coçar”, disse ela.

A modelo tentou se bronzear para esconder as marcas na pele antes de uma viagem planejada a Cuba, mas as picadas ainda podiam ser vistas em suas fotos, então ela disse que precisou editar as fotos.

Apesar da experiência ruim, a influenciadora não se arrepende de ter ido para a Flórida e já disse aos fãs para não deixarem de ir por causa do que aconteceu com ela. Ela inclusive deu conselhos para que possam ir àquela praia agradável sem sofrer com os insetos.

“Não deixe minha experiência na Flórida arruinar suas férias ou quaisquer outros planos, porque há coisas que você pode fazer. Enquanto pesquisava, descobri que é preciso ir à praia durante o dia, quando há brisa, e não logo depois de chover ou quando não há vento, porque é quando aparecem (os mosquitos)”, disse Chelsie, que também garantiu que alguns estudos mostram que pessoas com sangue O Negativo sofrem mais com picadas de insetos.